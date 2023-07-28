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Güncel
AA 28.07.2023 15:43

Azerbaycan'ın sanat koleksiyonu İzmirlilerle buluşacak

İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ege Üniversitesi ve Azerbaycan Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi arasında kültür sanat alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Azerbaycan'ın sanat koleksiyonu İzmirlilerle buluşacak

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, senato salonunda düzenlenen protokol imza törenine İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Azerbaycan Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi Müdürü Prof. Chingiz Farzaliyev, EÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Karaçanta, "iki devlet bir millet" sloganı ile hareket ettiklerini, bu çalışmayla var olan işbirliğini kültür ve sanat alanında daha üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kültür ve sanat alanındaki işbirliği ile somut hedeflere ulaşacaklarını belirten Karaçanta, "Bu ikili işbirliğinin ilimizdeki ilk somut çıktıları Azerbaycan Ulusal Güzel Sanatlar Müzesinde yer alan Türk koleksiyonlarının sergilenmesine yönelik etkinliklerin ve özel günlerin düzenlenmesi, karşılıklı müze temsilcilerinin ve üniversite öğretim üyelerinin değişimlerinin organize edilmesi şeklinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Ersan ise sergi kapsamındaki eserlerden görsel ve işitsel enstalasyonlar üretileceğini, sergilerin dijital teknolojilerle destekleneceğini vurguladı.

Açıklamada, Azerbaycan Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi yetkililerinin, İzmir'in sanat ve kültür alanındaki öncü isimleriyle bir araya geldiği, şehrin müzelerine ziyarette bulunduğu kaydedildi.

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