Osmaniye’de depremler sonrasında 6 bin abone, 350 ana su borusu arızası giderildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı depremlerin etkilediği Osmaniye’de, belediye ekiplerince, yol, temizlik ve kaldırım gibi çalışmalarının yanı sıra, su arızalarının da biran önce giderilmesi için yoğun bir şekilde çalışma sürdürülüyor.



Belediye Su Arıza Amirliği ekipleri, gelen ihbarlar ve sahadan ulaştırılan bilgiler çerçevesinde, yaşanan su borularındaki arızalara anında müdahale edilerek kısa sürede giderilmesini sağlıyorlar.



“Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için ekiplerimizle 7/24 sahada çalışma sürdürüyoruz"



Belediye Su Arıza Amirliği Ekipler Sorumlusu Metehan Başkurt, yaşanan depremlerden dolayı yıkılan binalarda oluşan su borularındaki patlaklar ve buna bağlı olarak su kesintilerinin yaşandığını belirterek, “Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için ekiplerimizle 7/24 sahada çalışma sürdürüyoruz. Bugüne kadar 6 bin abone ve 350 ana su borusu arızası giderdik. Kentimizde yıkım çalışmaları devam etmekte, buna bağlı olarak su borularında patlaklar oluşmakta. Buna bağlı olarak ta su sarfiyatları ve kesintiler oluyor. Biz, su arıza ekipleri olarak sürekli sahadayız ve bu arızaları biran önce gidermek için yoğun mesai harcıyoruz” dedi.



Sahadaki ekiplerin bir yandan su borularındaki arızaları giderirken diğer yandan da abone bağlantılarını da yaptığını ifade eden Başkurt, “Arızaların giderilmesinin yanı sıra konteyner evlere yeni abonelere su bağlantılarımızı yapıyoruz. Bölgemizde devam eden ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ana su borularında arızalarımız oluşmakta ve çalışmalarımız uzun sürebilmekte ve buna bağlı su kesintilerimiz meydana gelmektedir. Arkadaşlarımız canla başla çalışıp, bir an önce bu arızaları gidererek sularımızı tekrardan vatandaşlarımızın kullanımına veriyoruz” diye konuştu.