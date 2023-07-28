Açık 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 28.07.2023 14:56

Mersin'deki tefecilik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'deki tefecilik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para vererek kendilerine haksız kazanç sağlayarak tefecilik yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, gerek tanık gerekse müşteki beyanlarının ardından şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 5 şüpheliyi tespit eden ekipler, 26 Temmuz'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Gaziantep'te 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
Türkiye'de hepatit görülme sıklığı azaldı
15:38
LPG ithalatı mayısta yıllık bazda arttı
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşure günü ve muharrem ayı paylaşımı
15:24
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını kontrol altını alındı
15:26
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
14:59
Borsa rekor seviyeyi gördü
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
FOTO FOKUS
Sultangazi'de ormanlık alanda yangın
Sultangazi'de ormanlık alanda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ