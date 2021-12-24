İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarat çalışmasının ardından Ayvalık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 31 kişiye yönelik operasyon düzenledi. 35 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 27 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve hap, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 esrar öğütme makinesi, 3 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 37 mermi, 2 av tüfeği ve 1 bıçak ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.