Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Germencik ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Mustafa Harmancık yönetimindeki şehirler arası yolcu otobüsü, Aydın-İzmir otoyolu Dağyeni mevkiinde Ali Baran'ın kullandığı tırla çarpıştı.
Her iki aracın yoldan çıktığı kazada Harmancık ve Baran'ın yanı sıra otobüsteki 2 yolcu yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Selçuk ve Aydın'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazayı yara almadan atlatan otobüsün diğer yolcuları ise çağrılan başka bir otobüsle gidecekleri Muğla'nın Marmaris ilçesine hareket etti.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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