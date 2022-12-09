Bayburt'ta bir süre önce kırsal alanda yaralı kızıl şahin gören vatandaşlar durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkililerine bildirdi.

DKMP Erzurum Şube Müdürlüğünden gönderilen veteriner hekim, Bayburt'tan aldığı kızıl şahini tedavi için Erzurum'a götürdü.

[Fotoğraf: AA]

Bingöl'de yaralı ve bitkin halde bulunan kukumav kuşu da ihbar üzerine bu kente gönderilen DKMP ekibi tarafından Erzurum'a götürüldü.

DKMP Erzurum Şube Müdürlüğünde koruma altına alınan kuşların tedavi ve bakımları veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılıyor.

Sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtilen kuşlar, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.