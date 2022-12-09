Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Germencik'te arama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında hakkında arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.
Germencik ilçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde asayiş uygulaması yaptı.
175 kişi ve 80 araç üzerinde yapılan sorgulamada kuralları ihlal ettiği belirlenen 6 araç ve sürücüye 4 bin 661 lira idari para cezası uygulandı. Hırsızlık ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından haklarında arama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
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