Germencik ilçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde asayiş uygulaması yaptı.

175 kişi ve 80 araç üzerinde yapılan sorgulamada kuralları ihlal ettiği belirlenen 6 araç ve sürücüye 4 bin 661 lira idari para cezası uygulandı. Hırsızlık ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından haklarında arama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.