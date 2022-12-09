İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri L.D'yi Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 455 lira ele geçirildi.

Gözlatına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.