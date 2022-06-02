Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesi uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.D'nin Türkmen Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, satışa hazır hale getirilmiş meşe tabir edilen 250 esrar, 30 gram kokain, 130 uyuşturucu hap ile 1 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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