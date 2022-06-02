Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sarıyer Mahallesi'nde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Alevlerden etkilenen büyükbaş hayvanlara itfaiye ekibince su sıkıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında çok sayıda ot balyası zarar gördü.
Son Haberler
- 12:41
- 12:37
- 12:24
- 12:34
- 12:34
Sıradaki Haber
Manisa’da bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz