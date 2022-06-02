İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturdu. Ekip, Odunpazarı ilçesinde bir ev ve lüle taşı deposundan 100 bin lira değerindeki ürünlerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgede yürüttükleri geniş çaplı çalışmalar sonucunda şüphelilerin Y.U. ile U.T. olduğunu belirleyen ekipler, bu kişileri saklandıkları evlerde çalınan malzemelerle yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.