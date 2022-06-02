Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Yunusemre ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Ayni Ali Mahallesi Kenzi Caddesi'nde 3 kişiyle tartışan Ferhat Eroğlu (23), tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eroğlu, ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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