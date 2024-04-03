Aydın'da tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, tartıştığı Aysel Ö. ile oğlu Emre Ö. bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyen A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Öte yandan anne ve oğlunun cenazeleri Koca Camisi'nde kılınan namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Dün Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden A.D. alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldürdüğünü söylemiş, Yeni Mahalle'deki eve giden polis ekipleri, Aysel ile oğlu Emre Ö.'ün cesedini bulmuştu.