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Güncel
AA 03.04.2024 11:00

Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, mera ve tarlalardaki ilaçlama çalışmalarıyla ilgili sürü sahiplerini bilgilendirdi.

Ekipler, hayvanların ilaçlama yapılan bölgelere yakın otlatılmaması konusunda besicileri uyardı.

Öğrencilere trafik eğitimi

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri, İpsala ilçesine bağlı Hacıköy İlkokulunda öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Öğrenciler, temel trafik kuralları, yayaların uyması gereken kurallar ve servis araçlarındaki davranış kuralları konularında bilgilendirildi.

Jandarma ekipleri öğrencilere çocuk dergisi hediye etti.

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