Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 06:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Deniz S'nin kullandığı otomobil, Söke-Kuşadası yolu üzerinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Deniz S. ile araçta yolcu konumundaki Alican D, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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