Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da sahte içki ürettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Çine ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet ve Hamitabat mahallelerindeki 2 eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, A.Ç. (41) ile M.K. (61) gözaltına alındı.
Evlerdeki aramada, sahte 560 litre şarap, 100 litre rakı ve 20 litre votka, 8 litre etil alkol, 1 termometre, 1 hassas terazi ve 10 kilogram anason tohumuyla 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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