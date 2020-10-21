Haber Giriş: Kaynak: AA
Erciyes Dağı'na kar yağdı
Kayseri'de, Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.
3 bin 916 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi'ne ise yağmur yağdı.
Kayseri kent merkezinde de gece 6 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 24 derece ölçüldü.
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