Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, ticaret müzesine dönüştürülmesi planlanan eski oda binasında projeyi inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, Kayseri'nin Asurlular döneminden bu yana ticaretle uğraşan bir kent olduğunu ifade etti.

KTO ile iş birliği içinde, Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki eski oda binasını ticaret hayatına ışık tutacak müze haline getireceklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Geçmişten beridir gelen ticarete olan ilgi bizleri de geçmişi yeniden canlandırmaya itti. Kuracağımız yeni müze ile ticaret hayatının geçmişini tekrar canlandırmak istiyoruz. Müzeyle Kayseri halkının ve Kayseri Ticaret Odası üyelerinin, esnafın ellerinde bulunan ticari belge ve nesnelerin bir araya getirilip sergilenmesini, iş insanlarının ticari birikimlerinin paylaşıma sunulmasını, tekstil, kartpostal ve resim gibi eskiye dayalı sergilerin açılmasını amaçlıyoruz. Müzemize bağış yapmak isteyenden eski daktilo, fatura, çek, sözleşme, ticari kayıt ve senet, büro ve kırtasiye malzemesi, hesap makinesi, mühür ve matbaa malzemeleri gibi her türlü doküman ve eşyayı toplamaya başlayacağız."

KTO Başkanı Gülsoy da Belediye Başkanı Palancıoğlu ile yaptıkları protokol ile eski binanın ticaret müzesine dönüştürülmesine karar verdiklerini, Kayseri'nin eski ticaret hayatına dair ne varsa burada sergilemek istediklerini belirtti.

Kayseri'nin kültür turizmine büyük katkı sağlayacak yeni müzede eğitim atölyeleri, 3D müze alanı ve özel sergi alanları yer alacak.