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Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: A]
Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yavuz Çetin'in kullandığı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolu İl Jandarma Komutanlığı mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Çetin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yavuz Çetin'in cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: sürücü motosiklet kaza hayatını kaybettiSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 23:12
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