Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son 21 günde provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 3 bin 576 sosyal medya hesabını inceledi.

Tespit edilen 616 şüpheliden 229'u, düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.

İncelemelerde, provokatif paylaşımların, FETÖ/PDY, PKK/KCK ve marjinal gruplar tarafından "ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı yönünde, gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları da kullanılarak sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme" amaçlı yapıldığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetlerini sürdürüyor.