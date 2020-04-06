Haber Giriş: Kaynak: AA
Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi geçti.
İlçede saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dalgalar yer yer liman kayalıklarını aştı.
Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgarın 3 gün daha etkisini sürdüreceğini belirterek, balıkçılara denize açılmamaları ve vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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