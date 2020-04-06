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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da düzenlenen operasyonda otomobilin kapısına gizlenmiş 500 gram toz esrar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
N.A. ve M.S.Ö'nün otomobille uyuşturucu nakledeceği bilgisine ulaşan ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin otomobilini durdurdu.
Otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın kapısına gizlenmiş 500 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Elazığ uyuşturucu operasyonu polis ekipleriSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 11:06
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