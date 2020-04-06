Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 19 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 30 Mart- 5 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 16,8 gram esrar, 10,29 gram metamfetamin,1 gram eroin, 3 uyuşturucu aparatı ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 19 kişi sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.