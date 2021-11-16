Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da pikabın çarptığı baba ve oğlu yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde pikabın çarptığı 2 kişi yaralandı.
Ali Ruşen A. yönetimindeki 09 AED 417 plakalı pikap, Söke-Milas kara yolu Yenicami Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Haydar Karahan (61) ve oğlu Şerif Cemil Karahan'a (31) çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan baba ve oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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