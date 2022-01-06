Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da hemzemin geçitte trene çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'dan Söke yönüne giden Mehmet T'nin kullandığı 35 ASD 209 plakalı kamyon, hemzemin geçit üzerinde kapalı durumdaki bariyeri aşarak Söke-Denizli seferini yapan yolcu trenine çarptı.
Aydın'da hemzemin geçitte trene çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Kazada yaralanarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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