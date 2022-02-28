Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 07:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın İncirliova ilçesinde hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
AYDIN (AA)
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmada, İstiklal Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.
Ekiplerce sorgusu yapılan E.Ş'nin hakkında yağma suçundan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Aydın
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