İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, devekuşu, kızıl geyik, alageyik, pony, yaban keçisi ve ördeklerin de aralarında olduğu hayvanlar Uşak Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen parkın müdürü Şahin Afşin, İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda hayvanların popülasyonlarının arttığını belirterek, "Sayı arttıkça biz de hem hayvanların yaşam kalitesini düşürmemek hem de diğer illerdeki yurttaşlarımızın hayvanat bahçelerinde farklı türden hayvanları görmesini sağlamak için bağış yapıyoruz." dedi.

Hayvanların yaşamlarını, Uşak'ta kurulacak hayvan hobi bahçesinde sürdüreceği öğrenildi.

Öte yandan İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın veterinerleri İnciraltı'nda yaralı halde bulunan yaralı flamingoyu tedavi altına aldı. Flamingonun tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.