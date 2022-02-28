Polis ekipleri, K.Ç'nin Ortaklar Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 130 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 620 lira ele geçirildi.

Daha önce Kuşadası'nda karıştığı bir başka uyuşturucu suçundan da arandığı belirlenen şüpheli, sevk edildiği Germencik Adliyesi'nde tutuklandı.