Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da 1,5 ton kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kaçak şekilde üretilmiş 1,5 ton içki ele geçirildi.
Süleymanlı Mahallesi'nde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, M.A.K. (46) tarafından bir süre önce kiralanan evde kaçak içki üretildiği tespit edildi.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bidonlar içinde 1,5 ton içki bulundu.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Manisa
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