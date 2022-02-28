Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de otomobilin devrildiği kazada sürücü öldü, bir kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Mesut Saydam (45) idaresindeki 42 YT 626 plakalı otomobil, Eskişehir-Kütahya kara yolunun Kümbet kavşağı yakınında yolun kenarına devrildi.
Sürücü Saydam kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Aynı araçta bulunan ve yaralanan Okay Güley (46), 112 Acil Servis ekibince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sürücünün cansız bedeni incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Etiketler: Eskişehir Trafik Kazası
Son Haberler
- 08:11
- 06:39
- 06:20
- 05:30
- 05:13
Sıradaki Haber
Bolu'da köy evlerinden hırsızlıkla suçlanan 3 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz