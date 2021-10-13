Osmanyozgatlı Mahallesi'nde, 09 ACF 135 plakalı otomobilin sürücüsünün bir kişiye çarptıktan sonra kaçtığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ş.A (42), 112 Acil Servis ekiplerince Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme yapan ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaçan sürücünün E.A. (41) olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine çalışma yapan ekipler, şüpheliyi Ovaemir Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

E.A'nın, boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü Ş.A'ya bilerek çarptığı öne sürüldü.

Öte yandan çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ş.A'nın otomobilin altında bir süre sürüklendiği yer alıyor.