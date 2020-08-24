Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da emniyet personeline yangına müdahale eğitimi
[Fotoğraf: AA]
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde, polis memurlarına, yangın söndürme eğitimi verildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında Eğitim Çavuşu Niyazi Karabıyık tarafından verilen teorik eğitimin ardından, yangına müdahale şekilleri uygulamalı olarak anlatıldı.
Niyazi Karabıyık, polis memurlarına yangına müdahale konusunda verilen eğitiminin büyük fayda sağladığını dile getirdi.
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