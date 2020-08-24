Kent içinden geçen nehirlerden Tunca'nın seviyesi, hem havzasının bulunduğu Bulgaristan'daki hem de Edirne'deki lokal yağışların azlığı nedeniyle sığlaştı.

Su seviyesinin azlığı nedeniyle Tunca Köprüsü civarında nehrin bazı kesimlerinin yüzeyinde yosunlar meydana geldi, bitkiler çıktı.

Bu nedenle nehirdeki bu oluşum, yeşil tonlarıyla nehre başka bir güzellik kattı.