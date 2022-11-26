Güdüşlü Mahallesi'nden bir grup, kendilerini bankacı diyerek tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını öne sürerek İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulundu.

Şikayetçiler, şüphelilerin kimlik bilgilerini alarak, kendileri adına bankalara kredi başvurusunda bulunduğunu ve çıkan kredilerden komisyon aldıklarını öne sürdü.

Şikayet doğrultusunda çalışma başlatan jandarma, şüphelilere yardım ettiği ileri sürülen mahalle muhtarı T.A'nın da aralarında olduğu 5 şüphelinin adreslerine baskın düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.T ve A.İ. tutuklandı. Muhtarın da aralarında olduğu diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.