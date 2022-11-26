Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 06:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayganlaşan yolda devrilen tırdaki mandalinalar yola saçıldı
[Fotograf: AA]
Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak devrilen mandalina yüklü tırın şoförü yaralandı, mandalinalar yola saçıldı.
İstanbul-İzmir otoyolu kuzey gişesinden İzmir yönüne seyreden E.Ş. idaresindeki 34 FOR 677 plakalı tır, gişeleri geçtikten sonra yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, kaza nedeniyle tırdaki meyveler yola saçıldı.
[Fotoğraf: AA]
Tırın çevresinde güvenlik önlemi olan otoyol ekipleri, araç geçişlerini kontrollü sağladı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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