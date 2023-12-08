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Güncel
İHA 08.12.2023 10:47

Aydın Söke’de okul kantinleri denetlendi

Aydın’ın Söke ilçesinde öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmesi ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapması amacıyla okul kantinleri denetlendi.

Aydın Söke’de okul kantinleri denetlendi
[Fotograf: İHA]

Hizmet veren okul kantinlerinde Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetimler başladı.

Muhtemel gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve öğrencilerin hijyenik ortamlarda alışveriş yapması amacıyla denetimler gerçekleştirilirken, ekipler gıda ürünlerini tek tek inceledi.

Ürünlerin “okul gıdası” standartlarına uygun olup olmadığı da bakılırken ürünlerin son tüketim tarihi ve etiket kontrolleri yapıldı.

Hijyen, çalışma ortamı gibi konularda denetimler de gerçekleştirilirken kantin işletmecilerine öğrenci sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına müsaade edilmediği hatırlatıldı.

Yönetmeliğe aykırı hareket eden kantincilere ise cezai işlem uygulandı.

Öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları adına kantin denetimleri yıl boyunca devam edecek.

Denetimler ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan sosyal medya paylaşımına "Okul Kantinlerimiz gıda mühendislerimizce aralıksız denetleniyor" notu düşüldü. 

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