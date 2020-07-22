Haber Giriş: Kaynak: AA
Ayağı bisiklete sıkışan çocuğa itfaiye yardım etti
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta ayağı bisikletin pedal kısmına sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
U.K. (10), Fatih Mahallesi'nde evlerinin önünde bisiklet sürdüğü sırada ayağı pedal kısmına sıkıştı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, U.K'nin ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.
U.K. kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.
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