Malzemenin teslimi için düzenlenen törende konuşan TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, sporcuların sağlanan imkanlardan istifade ederek daha verimli çalışmalar yapacağından ve Afganistan sporuna katkıda bulunacaklarından emin olduğunu söyledi.

Çınar, TİKA olarak Herat vilayeti Paralimpik Federasyonuna spor ve büro malzemesi desteğinin yanı sıra federasyona ait spor malzemesi deposunun da tadilatını yaptıklarını belirtti.

Paralimpik Federasyonu Başkanı Nadir Şah Haydari de TİKA'nın paralimpik sporuna verdiği destek dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Altı yıldan beri faaliyet gösteren federasyonda 250'den fazla sporcuya eğitim verildiğini ifade eden Haydari, bünyelerindeki 15 engelli sporcunun da milli takıma katılmaya hak kazanarak çeşitli madalyalar aldığını kaydetti.