Kösreli ve Aksu köylerinde yaşayan Asuriler, 1990'lı yıllarda terör olayları nedeniyle köylerini boşaltmak zorunda kalarak Avrupa'nın çeşitli ülkelerine yerleşti.

Yurt dışında yaşayan Asurilerden bir kısmı köye dönüş projesi kapsamında 2014 yılında tekrar döndü.

Fransa ve Belçika'da yaşayan ve Asurilerden oluşan 33 kişilik ekip de Erasmus projesi kapsamında Silopi ilçesini ziyaret etti.

Silopi Kaymakamı Cihat Koç'u makamında ziyaret eden ekip, daha sonra Asurilerin yaşadığı Kösreli ve Aksu köyünü gezdi.

Ekip, dede ve babalarının yaşadığı evleri inceledi.

Kösreli Muhtarı İliş Beğtaş, devletten çok memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Köye dönüş projesi kapsamında bize elektrik ve su verildi, yolumuz, kilisemiz yapıldı. Her şeyimizi devlet karşıladı. Biz de çok memnun olduk. Bizim büyüklerimiz, valimiz, kaymakamlarımız, komutanlarımız her zaman ziyaretimize, taziyemize geliyorlar. Herkesten çok memnunuz. Bu kadar gencimiz Avrupa'dan geldi. Çok sevindim. Gençlerimize sesleniyorum. Hiçbir zaman toprağından, devletinden vazgeçmesin. Herkesi davet ediyorum."

Ekipte yer alan ve Belçika'dan gelen Veysi Oğuz da babalarının yaşadığı yerleri görünce çok duygulandığını anlatarak, "Burası çok güzel." dedi.