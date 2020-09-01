Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru yapan adayların atama sonuçları açıklandı.

2020 Sözleşmeli öğretmenlik Eylül ayı atama sonuçları sorgulama

Öğretmenlerin merakla beklediği 20 bin öğretmen ataması sonuçları açıklandı. 20 bin öğretmen atamasına ilişkin sonuçlar e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonucu için tıklayınız.

2020 Sözleşmeli öğretmenlik ataması sonrası istenecek belgeler

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecek.

-Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

-Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

-Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

-Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

-Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

-Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

-Ataması yapılanlar, belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaklar.

-Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacaklar.

60 alanda öğretmen ataması

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.