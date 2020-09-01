Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılacak 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular 12 Haziran’da sona erdi.

20 bin öğretmen ataması atama sonuçları açıklandı

Daha önce 8 Eylül'de açıklanacağı duyurulan öğretmen atama sonuçları 1 Eylül'de açıklandı.

Adayların sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz arasıda yapılmıştı. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulmuştu. Atama tercihleri ise 28-31 Ağustos'ta alınmıştı.

2020 Sözleşmeli öğretmenlik Eylül ayı atama sonuçları sorgulama

Öğretmenlerin merakla beklediği 20 bin öğretmen ataması sonuçları açıklandı. 20 bin öğretmen atamasına ilişkin sonuçlar e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonucu için tıklayınız.

60 alanda öğretmen ataması

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.