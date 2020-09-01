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Haldun Boysan hayatını kaybetti…Haldun Boysan kimdir?
Haldun Boysan kimdir? Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tombalacı" karakteriyle tanınan sanatçı Haldun Boysan hayatını kaybetti. Haldun Boysan kaç yaşındaydı?
Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında yaşamını yitirdi.
Başrollerini Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'ın paylaştığı "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.
Set arkadaşlarının haber vermesi üzerine otele gelen sağlık ekibi, Boysan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: haldun boysan tombalacı mehmet haldun boysan kimdir haldun boysan kaç yaşında haldun boysan ölüm nedeniSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 11:09
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