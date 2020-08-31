Adıyaman'da alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ayrı medikal işletmesine düzenledikleri operasyonda, 75 Kovid-19 test kiti ele geçirdi.

Olayla ilgili firma yetkilileri hakkında adli işlem başlatıldı.