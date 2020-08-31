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Adıyaman'da gümrük kaçağı Kovid-19 test kitleri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da gümrük kaçağı 75 Kovid-19 test kiti ele geçirildi.
Adıyaman'da alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ayrı medikal işletmesine düzenledikleri operasyonda, 75 Kovid-19 test kiti ele geçirdi.
Olayla ilgili firma yetkilileri hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Adıyaman gümrük kaçağıSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:59
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