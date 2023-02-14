Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Asrın felaketi" bölgesine Tarsus ilçesinden yakacak ve ısıtıcı desteği
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü soba ve odun yardımında bulundu.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölge için yardımlar sürüyor.
Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan odunlar 11 kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.
Öte yandan Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan 17 soba da deprem bölgesine gönderildi.
Etiketler: Mersin
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