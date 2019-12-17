Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında uygulanacak asgari ücret için ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirdi. 2020 asgari ücret miktarının belirlenmesi için gerçekleştirilen ilk toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açılış konuşmasıyla başlayan asgari ücret toplantısında, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

"Tarafları dinleyeceğiz"

Komisyon, ikinci toplantısını ise 10 Aralık Salı günü gerçekleştirdi. TİSK ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı.

Genel Müdür Önder, toplantının açılış konuşmasında, tarafları dinleyeceklerini belirterek, "Bunun yanında, hükümet tarafı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından içerisinde bulunduğumuz yılda meydana gelen ekonomik ve sosyal gelişmeler ile önümüzdeki yılki hedeflerimize ilişkin bir sunum dinleyeceğiz, raporlarını alacağız." dedi.

TÜİK'ten de benzer bir çalışma talep edildiğini ama o raporun bugüne yetişmediği bilgisini veren Önder, söz konusu raporun gelecek hafta Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantıda gündeme geleceğini kaydetti.

"Bizim açıklamalarımız ile TÜİK'in açıklamaları hemen hemen paralel seviyede gidiyor"

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Irgat ve Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk-İş olarak bir kişinin yaşam maliyetini kasım ayında 2 bin 385 lira olarak hesapladıklarını anımsatan Irgat, "Elimizde kriterlerimiz var. Önümüzdeki hafta TÜİK uzmanı da rakamları açıklayacak. Bizim açıklamalarımız ile TÜİK'in açıklamaları hemen hemen paralel seviyede gidiyor. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya ulaşacağımızı umuyorum. Çalışanların beklentisi doğrultusunda bir sonuç alacağımıza inanıyorum." dedi.

TÜİK aylık gıda harcama tutarını paylaştı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştı. Buna göre, Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.

Asgari ücrette kim ne teklif ediyor? Asgari ücret tahmini

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyeti olan 2 bin 578 liranın altındaki hiç bir teklifi kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise 3 bin 200 TL.

2019 asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak?

2020 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için toplantılarını sürdüren Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, TÜİK'in de net rakamları açıklamasının ardından zam pazarlığının başlaması bekleniyor. Zam oranının ise Aralık ayının son haftasına kadar açıklanması bekleniyor.

İlk rakamların bugün gerçekleştirilen toplantının ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Asgari geçim indirimi ne kadar? 2020 AGİ belli oldu mu?

Çalışanların merakla beklediği rakamlardan biri de 2020 asgari geçim indirimi miktarı. Peki, 2020 AGİ kaç TL olacak?

Asgari ücret zam oranının belli olmasının ardından AGİ’ye yapılacak zam oranı da açıklanmış olacak.

2019 asgari geçim indirimi, 2019'da bekarlar için 191,85'e, evli ve eşi çalışmayan çalışanlar için de 230,22 TL'ye yükseltilmişti.