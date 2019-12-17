KOAH hastası yaşlı bir kadın ile kızı, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'ndeki duraktan Barış Korkmazer'in (38) kullandığı 16 M 10209 plakalı mikrobüse bindi. Bir süre sonra kadın rahatsızlanınca kızı ve diğer yolcular durumu sürücüye bildirdi. Güzergah dışına çıkan Korkmazer, kadını İzmir Yolu Caddesi'ndeki özel bir hastaneye götürdü.

Olay, otobüsteki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, fenalaşan yaşlı kadının kızının yardım istemesi üzerine şoförün telefonla amirlerine bilgi vermesi ve hızla hastaneye yetiştirmesi yer aldı. Kayıtlarda, sürücü ile yolcuların diyalogları da bulunuyor.

Sağlık durumu iyi

Sürücü Barış Korkmazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sabah aracına binen kadın ile kızının, Çekirge Devlet Hastanesine gideceklerini söylediğini aktardı.

Kadının, 1-2 kilometre gittikten sonra fenalaştığını belirten Korkmazer, "Toplu taşıma yönetiminden şefleri aradım, sağ olsun onlar da izin verdi. 'Tabelayı kapat, hastayı hastaneye yetiştir.' dediler. Ben de tabelayı kapattım, teyzeyi hastaneye yetiştirdim." dedi.

Birkaç saat sonra yeniden aracına binen hasta kadının kızına, sağlık durumunu sorduğunu dile getiren Korkmazer, "Bana, 'Allah razı olsun, hastamızın durumu iyi' dedi. Bu bir insanlık görevi. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı, övünülecek bir yanı yok." diye konuştu.

Yolcuların da kendisine destek olduğunu ifade eden Korkmazer, hastaneye geldiklerinde araçtan inerek metroyla yollarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA