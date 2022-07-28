Artvin’in Ardanuç ilçesine Kapı köyünde gezginci bal üretimi yapan Osman Yılmaz, emekli olduktan sonra şehir hayatındaki gürültüden stresten uzak kalmak için köyüne yerleştiğini ve burada profesyonel olarak arıcılığa başladığını söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Arıların çalışmasının düzenini görmenin insana huzur verdiğini belirten Yılmaz, "Emekli olduktan sonra, şehir ortamından gürültüden patırtıdan uzak kalmak Ardanuç ilçesi Bağlıca Köyüme geri dönerek burada gezgin arıcılığa başladım. Kafkas Irkı olan arılarımın ırkının bozulmaması için sadece, Köyüm ve Ardanuç ilçesine bağlı Kapı Köyüne götürüyorum. Buranın bal yapımında ki önemi rakım bin 500 tarım ürünleri ekilmiyor her şey doğal dolayısıyla arının yaptığı balda doğal. Endemik bitki çeşitliliği de çok fazla" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Bu dönemde arıların oğul verme dönemi olduğunu söyleyen Yılmaz şöyle konuştu:

"Kraliçe kovandaki mevcudun artması için çalışır. Kraliçe yaşlı olursa, arı kraliçeyi değişmek için genç ana yapar dolayısıyla yaşlı kraliçe kovanı terk etmek zorunda kalır. Oğul vermek demek kraliçe arının gençleştirilmesinden dolayı eski kraliçe arının kovandan kaçmasıyla meydana gelen olaydır."