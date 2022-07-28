Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların boğulma tehlikelerine karşı duyarlı davranması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Pülümür ve Ovacık ilçesindeki vadilerde tesisleşmenin olmadığı alanlarda ve yüzülmesi yasak olan yerlerde yüzmeyelim. Canımız, canlarımız yanmasın." ifadesi kullanıldı.