Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de tünelde minibüs ile kamyon çarpıştı
[Fotoğraf:AA]
Artvin'de tünel içinde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Özcan Turhan'ın kullandığı 61 BU 443 plakalı minibüs ile Cengiz Güvener yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, Hopa-Borçka karayolundaki Cankurtaran Tüneli'nde çarpıştı.
Minibüste sıkışan Turhan, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Turhan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Artvin Trafik Kazası
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