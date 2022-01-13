Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çarşıbaşı İlçe Emniyet Amirliğince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N. gözaltına alındı.

Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ise "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" aranan İ.İ. ve Tonya İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalarda "ailenin korunması kanununa muhalefet" suçundan aranan H.T. yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.